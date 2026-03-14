Тяжелые формы гриппа и COVID-19 провоцируют возникновение рака легких

Тяжелое течение COVID-19 или гриппа может существенно повысить вероятность возникновения рака легких в последующие годы. Об этом сообщает Science Daily со ссылкой на исследование системы здравоохранения Университета Виргинии.

Ученые выяснили, что серьезные вирусные заболевания провоцируют долгосрочные изменения в иммунной системе органов дыхания.

Основная опасность заключается в возникновении хронического воспаления. Оно становится катализатором для роста опухолей спустя месяцы или даже годы после выздоровления.

В группу риска попадают прежде всего пациенты, чья болезнь протекала в острой форме и потребовала госпитализации. При этом специалисты подчеркивают, что своевременная вакцинация эффективно блокирует подобные негативные изменения в тканях.

Руководитель исследования доктор Цзе Сунь пояснил, что инфекция оставляет легкие в состоянии длительного воспаления. Это облегчает раку задачу по захвату организма.

В ходе экспериментов на лабораторных мышах и анализа данных пациентов была выявлена закономерность. У людей, перенесших тяжелый COVID-19, риск диагностики рака легких возрастал в 1,24 раза.

Отмечается, что эта статистика сохранялась даже для некурящих пациентов без серьезных сопутствующих патологий.

Исследователи обнаружили аномальное поведение нейтрофилов и макрофагов, которые вместо защиты начинают поддерживать проопухолевую среду.

Важной деталью работы стало изучение влияния прививок на долгосрочные последствия. Вакцинация помогает иммунитету реагировать более эффективно, минимизируя тяжесть повреждений легких.

Ученые заметили, что у пациентов с легкой формой течения вируса риск развития рака не только не повышался, но в некоторых случаях даже незначительно снижался.

Соавтор работы доктор Джеффри Стурек сравнил перенесенную тяжелую инфекцию с курением по степени угрозы и предложил ввести для таких пациентов обязательный скрининг с помощью КТ.

Поскольку миллионы людей во всем мире столкнулись с последствиями пандемии, усиленное наблюдение за состоянием их легких становится критически важным для раннего выявления онкологических заболеваний и успешного лечения.

