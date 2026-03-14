В России снизился уровень бедности

Голикова: в России по итогам 2025 года уровень бедности составил 6,7%

Этому поспособствовали рост зарплат и необходимые меры поддержки.

Уровень бедности в России по итогам 2025 года составил 6,7%. Об этом сообщила заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова на заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.

«По итогам 2025 года показатель бедности составил 6,7% и снизился по сравнению с 2024 годом на 0,4 процентных пункта», — отметила она.

Вице-премьер подчеркнула, что на снижение уровня бедности повлияли увеличение заработных плат, меры по обеспечению занятости, а также адресные меры поддержки.

Голикова также отметила, что в прошлом году многодетные семьи в рамках работы по повышению их благосостояния получили приоритетное право на социальный контракт, по которому государство предоставляет средства, а семья обязуется выполнить условия, помогающие улучшить финансовое положение.

По ее словам, в России было заключено свыше 52 тысяч социальных контрактов, а по итогам года 44% граждан, подписавших соглашение, смогли выйти из бедности.

