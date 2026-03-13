Питаемся правильно: какие продукты надо обязательно включать в рацион

Нутрициолог Стародубцева: рацион должен быть основан на белке и витаминах

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пищевая пирамида XXI века сильно отличается от той, что упоминается в классических диетах.

Классическая пищевая пирамида была создана еще в 1990-х годах. За это время нутрициология шагнула далеко вперед — врачи знают гораздо больше о том, какие именно микроэлементы и в каком количестве нужны человеческому организму. О современной схеме питания 5-tv.ru рассказала интегративный нутрициолог и эрготерапевт Лилия Стародубцева.

В основе классического рациона по-прежнему лежат зерно и хлеб — от шести до 11 порций в день. Однако ее составители не учитывали, что подобный режим питания создает риск скачков уровня сахара, переизбытка быстрых углеводов, а также обострения воспалительных процессов и появления лишнего веса.

Основу рациона современного человека должны составлять овощи и зелень — они являются настоящим фундаментом, содержащим клетчатку, микроэлементы и витамины. Их общая масса должна составлять до 500 граммов в день, отметила Стародубцева.

В каждом приеме пищи обязательно должен быть качественный белок — яйца, рыба, мясо и бобовые в зависимости от индивидуальной переносимости. Именно белок является настоящим стройматериалом для иммунитета, подчеркнула эксперт.

Еще один важный компонент в диете современного человека — полезные жиры. Это нерафинированные масла, авокадо, орехи и жирные сорта рыбы.

При этом главной рекомендацией остается не просто придерживаться так называемого «здорового питания», а закрывать свои дефициты с учетом индивидуального состояния здоровья.

Тренды в питании стремительно сменяют друг друга. То, что еще вчера казалось панацеей, сегодня вызывает опасения среди врачей Так, популярными стали так называемые «диеты хищника».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.