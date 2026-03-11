Генпрокуратура требует признать экстремистской деятельность инвестора Галицкого
Надзорное ведомство также требует обратить в доход государства все счета и недвижимость бизнесмена.
Генеральная прокуратура РФ направила в Тверской районный суд Москвы иск с требованием запретить как экстремистскую деятельность инвестора Александра Галицкого и его корпорации Almaz Capital Partners на территории России. Об этом 11 марта сообщил источник «Известий».
Надзорный орган просит признать экстремистским объединение, включающее Галицкого и его фонд, а также обратить в доход государства все денежные средства на банковских счетах бизнесмена и оформленные на него объекты недвижимости.
В 2025 году суд уже арестовал имущество Галицкого на сумму более 400 миллионов рублей — квартиру на Патриарших прудах, два коттеджа и три парковочных места. Теперь Генпрокуратура требует арестовать все имущество инвестора в качестве обеспечительной меры.
«Известия» ранее писали, что венчурный фонд Almaz Capital оказался причастен к финансированию украинских проектов. Серия грантов была выделена украинским компаниям уже после начала СВО, а сам Галицкий значился членом наблюдательного совета Украинской ассоциации венчурного капитала.
В феврале 2026 года бывшую жену миллиардера Алию Галицкую заключили под стражу по делу о вымогательстве 150 миилионов долларов. Спустя два дня она совершила самоубийство в ИВС. Позже прокуратура признала, что уголовное дело возбудили при отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
