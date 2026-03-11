Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Кулага

Киевский режим не смог бы совершить атаку без участия иностранных специалистов.

Удар боевиков Вооруженных сил Украины по Брянску был бы невозможен без участия британских специалистов. Об этом заявило посольство России в Великобритании. Информация опубликована в Telegram-канале дипмиссии.

«Удар был нанесен с использованием примерно семи британских ракет большой дальности Storm Shadow. <…> Применение высокотехнологичного западного оружия невозможно без прямого участия иностранных специалистов, обеспечивающих его эксплуатацию и наведение», — отметили в посольстве.

В заявлении подчеркивается, что для проведения удара также использовались разведывательные данные, предоставленные рядом стран НАТО. Российские дипломаты утверждают, что Великобритания нарушила международное право, пытаясь с помощью Киева «вывести конфликт на принципиально новый уровень разрушений и человеческих жертв».

В посольстве добавили, что атаки по Брянску с британской поддержкой происходят на фоне дипломатических усилий по урегулированию ситуации на Украине. По мнению российских представителей, удар представляет собой попытку сорвать мирный процесс и спровоцировать эскалацию между сторонами.

Ракетный удар по Брянску со стороны ВСУ произошел 10 марта. В результате атаки погибли семь человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз охарактеризовал произошедшее как бесчеловечный теракт. Он также подтвердил, что ВСУ использовали семь ракет Storm Shadow для нанесения удара по городу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ООН осудили удар ВСУ по Брянску и подчеркнули недопустимость атак на мирных жителей. Представитель генсека организации заявила о необходимости защиты гражданского населения.

