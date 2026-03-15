Шаг к здоровью или вред? К чему приводят занятия спортом во время беременности

Привычки женщины оказывают колоссальное влияние на развитие ребенка. Плохое или хорошее — другой вопрос.

Японские исследователи пришли к выводу, что регулярная физическая активность до наступления беременности и в период вынашивания связана с более благоприятным нервно-психическим развитием детей. Наиболее заметные изменения наблюдались в формировании двигательных навыков. Результаты работы опубликованы в научном журнале JAMA Network Open.

Ранее многочисленные наблюдения уже показывали, что умеренные нагрузки в этот период полезны для самочувствия будущей матери и состояния плода. Такая активность способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы, нормализации сна, уменьшает болезненность и длительность родов, а также снижает вероятность послеродовой депрессии.

При этом влияние двигательной активности на дальнейшее развитие ребенка оставалось недостаточно изученным.

Чтобы восполнить этот пробел, группа ученых под руководством Тихару Ота из Университета Тохоку проанализировала данные более 38 тысяч пар «мать — ребенок». Средний возраст участниц составил около 31 года.

Примерно 43 процента женщин оценили свой уровень физической активности до беременности как средний или высокий. После зачатия большинство участниц сообщали о снижении нагрузки — чаще всего до минимальной или полного отсутствия занятий.

Первичные результаты показали, что увеличение активности во втором триместре связано с уменьшением риска преждевременных родов и появления на свет детей с недостаточной массой тела. Кроме того, наблюдалось снижение вероятности отслойки плаценты.

Более сложный статистический анализ выявил, что у шестимесячных детей матерей с низкой активностью до беременности улучшались главным образом базовые двигательные навыки по сравнению с детьми, чьи матери вовсе не занимались физическими упражнениями.

Наиболее выраженные позитивные изменения отмечались у малышей, чьи матери поддерживали средний или высокий уровень активности еще до зачатия. В этой группе лучше формировались навыки общения, общая координация движений и мелкая моторика.

Похожие закономерности прослеживались и при занятиях во время беременности. К трехлетнему возрасту связь сохранялась преимущественно в сфере когнитивных навыков, связанных с решением задач.

Авторы исследования подчеркивают, что хотя полученные данные подтверждают пользу физической активности, механизмы такого влияния остаются не до конца понятными. Ученые считают необходимым продолжить фундаментальные биологические исследования, чтобы выяснить, как именно нагрузки матери отражаются на развитии ребенка.

В будущем также важно установить, способна ли физическая активность снизить воздействие факторов риска, например назначения стероидных препаратов во время беременности, которые, по данным других работ, могут повышать вероятность психических расстройств у детей в подростковом возрасте.

