МО: Цель ударов ВСУ по станции «Русская» в остановке поставок газа

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Были также атакованы станции «Береговая» и «Казачья».

Целью ударов киевского режима по компрессорной станции «Русская» на юге страны являлась остановка поставок газа потребителям из Европы. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В ночь на 11 марта текущего года киевский режим в целях остановки поставок газа европейским потребителям предпринял очередную атаку с применением ударных БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», — сообщает ведомство.

Четыре беспилотника сбили средствами российских зенитных ракетных войск, два дрона перехватили авиаций и три уничтожены расчетами мобильных огневых групп.

Помимо «Русской», также были атакованы станции «Береговая» и «Казачья», сообщили в пресс-службе «Газпром». Эти объекты — критически важные для энергетической инфраструктуры. Они обеспечивают надежность экспортных поставок газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Ранее 5-tv.ru писал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли атаковать Брянск звеном самолетов Су-24. За последнюю неделю в результате действий киевских боевиков погибли 30 человек и пострадали 180.

