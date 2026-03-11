«Собирается обратно»: мать Сергея Ярашева о желании сына вернуться в зону СВО

Герой России Сергей Ярашев хочет вернуться в зону СВО после выписки из госпиталя

В настоящее время Герой России находится в госпитале.

Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино в ДНР, планирует вернуться на службу после выписки из госпиталя. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала мать военнослужащего Татьяна Ярашева.

«Он обратно собирается возвращаться туда. Сейчас ноги сделают, и обратно, говорит, пойду», — сказала родительница.

Татьяна не знала, что ее сын выполняет важное боевое задание, и узнала об этом только из госпиталя. Позже ей позвонила девушка Сергея и сообщила, что ему придется ампутировать ступни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Сергей Ярашев в одиночку удерживал позиции в зоне СВО на протяжении 68 дней. Как уточнили в Минобороны, действуя в составе штурмовой группы, Ярашев одним из первых ворвался на позиции противника и уничтожил несколько огневых точек.

Его действия позволили подразделению занять укрепленный рубеж и провести зачистку позиций. Снабжение военнослужащего организовали скрытно с помощью беспилотников. Ему передавали продовольствие, батареи для радиостанции и другие необходимые вещи.

