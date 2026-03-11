Беспилотники повредили нефтехранилища в порту Омана

Фото: www.globallookpress.com/Aleksandr Gusev

В морской гавани начался пожар.

Беспилотники атаковали топливные резервуары, расположенные в оманском порту Салала. Об этом сообщает местное агентство ONA со ссылкой на источник в органах безопасности.

Известно, что после атаки на территории морской гавани начался пожар. Судам, которые в этот момент находились в порту, было рекомендовано подготовиться к выходу в море.

В агентстве подчеркнули, что несколько летательных аппаратов удалось перехватить. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Атака США и Израиля на Иран

Военный конфликт на Ближнем Востоке вспыхнул 28 февраля, когда США и Израиль атаковали военные и гражданские объекты на территории Ирана. Удары привели к гибели представителей иранского руководства, а также тысячи мирных жителей.

Тегеран ответил началом операции «Правдивое обещание». Корпус стражей исламской революции (КСИР) запускает ракеты и беспилотники в сторону израильской территории и американских военных объектов в регионе.

Конфликт напрямую коснулся производителей нефти на Ближнем Востоке — он привел к крупнейшему сбою поставок энергоносителей, а также закрытию нескольких крупных нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что три грузовых судна, шедшие под флагами Таиланда, Японии и Маршалловых островов, подверглись нападению в Ормузском проливе.

