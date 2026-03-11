Два месяца в окружении: подробности подвига Героя России Сергея Ярашева

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Военному, которому всего 21 год, присвоили почетное звание.

Стали известны подробности беспримерного подвига российского бойца Сергея Ярашева. За его мужество и стойкость президент России Владимир Путин уже присвоил военному звание Героя России.

Во время первого боевого задания атаки стратегически важного опорника ВСУ Ярашев ворвался на позиции противника и с ходу уничтожил несколько огневых точек. Затем оказался в окружении, но более двух месяцев в одиночку удерживал позиции даже после тяжелого ранения. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин расскажет детали этой истории.

Это первые обнародованные кадры с «Маэстро», или Сергеем Ярашевым, который в одиночку удерживал отбитую у врага позицию 68 дней. Тут он, отрезанный от своего батальона, получает провизию с помощью дрона. Боевые братья, конечно, как могли поддерживали будущего Героя России, а ведь ему всего 21 год.

«И он самый молодой в группе был, но, как оказалось, самый зрелый. Если он решил чего-то — будет добиваться своего. Особенность характера. Все говорили о нем, он на слуху был. Как символ сопротивления. Что там, „Маэстро“ держится? Это вдохновляло пацанов», — вспоминает пулеметчик с позывным «Добрый».

Все эти месяцы Сергея Ярашева снабжали едой, медикаментами, поддерживали морально и огнем.

«Он, конечно, удивил нас своей стойкостью. Парень — кремень, молодец. Благодаря добытой им информации наша бригада добилась очень значительных успехов. Периодически противник присылал группы. Какие-то группы не доходили до него, потому что наши дрончики прикрывали его, какие-то доходили, тогда Сергей показывал, что значит русский солдат», — рассказал заместитель командира батальона майор Роман Малютин.

Отразил штурм своей позиции. Долго держался под дроновыми атаками.

«Противник решил, что там группа наша, не один человек, а группа. Они подошли к нему и предложили группе сдаться. Наш парень по-русски их послал далеко. В ходе перестрелки уничтожил еще двух противников, и они откатились», — заявил заместитель командира бригады майор Вадим Поздняков.

При первой же возможности «Маэстро» смогли вывести к своим. А он успел еще и заминировать отход, и в минную ловушку угодила группа противника. Ну, истинный воин. Поэтому сегодня президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Сергею Ярашеву звезды Героя России.

«Проявил себя уже как надежный товарищ в первую очередь. Потому что надежное плечо друга — это очень важно», — добавил Вадим Поздняков.

И конечно, как настоящий мужчина, Сергей о своих военных перипетиях ничего не рассказывал маме. Заботился о том, чтобы семья не переживала.

«Я ничего не знала. Я только в госпитале узнала, что он один удерживал позицию. До этого я ничего не знала», — рассказа мать Сергея Ярашева Татьяна Ярашева.

К сожалению, боец был ранен и лишился обеих ступней. Сейчас «Маэстро» в госпитале, но, и это в его духе, уже рвется обратно в бой.

«После того, что он столько всего перенес, первое, что его волнует, это чтобы его не уволили из армии из-за его полученных травм. Мы будем ходатайствовать, чтобы он остался. Хотели бы, чтобы такие люди служили в нашем подразделении», — поделился Роман Малютин.

Благодаря бойцу и тому, что он вдохновил своих однополчан, на красноармейском направлении был не допущен прорыв обороны на участке. И это стало залогом успеха подразделений бригады на всем фронте.

