«Я не буду извиняться»: Харви Вайнштейн пообещал доказать свою невиновность

Фото: www.globallookpress.com/Kristin Callahan

Продюсер утверждает, что оказался в тюрьме не из-за преступлений, а потому, что его намеренно оговорили ради денег.

Продюсер Харви Вайнштейн заявил, что намерен добиваться оправдания и считает обвинения в свой адрес несправедливыми. Об этом он рассказал в интервью изданию The Hollywood Reporter, подчеркнув, что признает собственные моральные ошибки, но отрицает более серьезные обвинения.

«Я вводил их в заблуждение. Это аморально. Но я не нападал на них. Это самая большая ложь во всей этой истории. Я не буду извиняться за то, чего не делал. Моя невиновность будет доказана. Это я вам обещаю», — сказал Вайнштейн.

Он признал, что в прошлом злоупотреблял своим положением и мог вести себя жестко и высокомерно. По словам продюсера, он часто был чрезмерно настойчивым и напористым, за что испытывает стыд и теперь по-другому смотрит на собственные поступки.

Вайнштейн отметил, что время в заключении заставляет его заниматься самоанализом. Он признался, что регулярно размышляет о том, какие решения принял бы иначе, если бы получил еще один шанс. В частности, он заявил, что проявлял бы больше уважения к женщинам и старался бы сохранить верность семье.

Продюсер также сообщил, что сожалеет о некоторых своих действиях и просит прощения у тех, кого мог обидеть. Однако при этом он подчеркнул, что не считает возможным приносить извинения за обвинения, которые, по его убеждению, не соответствуют действительности.

Вайнштен добавил, что реальная причина, по которой он находится за решеткой — это желание неназванных лиц подставить его с целью наживы.

«В основном из-за денег. Все, что нужно было сделать, чтобы получить чек — это заполнить форму, в которой говорилось, что я совершил сексуализированное насилие», — заявил продюсер.

Кто такой Харви Вайнштейн

Харви Вайнштейн на протяжении многих лет считался одной из самых влиятельных фигур Голливуда. Продюсер участвовал в создании множества известных кинопроектов и фактически определял правила игры в индустрии, имея репутацию человека, от решений которого зависели карьеры актеров и режиссеров.

Резкий поворот в его судьбе произошел осенью 2017 года, когда американская газета The New York Times опубликовала расследование о предполагаемых домогательствах со стороны продюсера. После этого заявления начали поступать и от других женщин, включая известных актрис.

По их словам, Вайнштейн нередко приглашал их на деловые встречи, которые затем перерастали в ситуации, выходившие за рамки профессионального общения. История быстро приобрела глобальный масштаб и стала символом проблемы злоупотребления властью в мире кино.

В 2018 году продюсера задержали. К тому времени число обвинений превысило восемь десятков, а представители потерпевших допускали, что пострадавших могло быть значительно больше. Разбирательство вызвало широкий общественный резонанс и стало одним из самых обсуждаемых судебных процессов в США.

В марте суд вынес Вайнштейну приговор — 23 года лишения свободы по обвинениям в преступлениях сексуального характера и сексуальном насилии. При этом по части наиболее тяжелых эпизодов, связанных с обвинениями в изнасиловании, коллегия присяжных признала его невиновным.

