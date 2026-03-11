«Я умираю здесь»: Харви Вайнштейн заявил, что боится не выйти из тюрьмы

Харви Вайнштейн боится умереть в тюрьме и чувствует что это скоро случится

Продюсер серьезно болен, а изоляция и суровые условия не способствуют выздоровлению.

Продюсер Харви Вайнштейн, отбывающий срок в тюрьме, заявил в интервью The Hollywood Reporter, что серьезно болен и боится умереть за решеткой. По его словам, состояние здоровья и условия содержания вызывают у него сильный страх и ощущение полной беспомощности.

«У меня рак костного мозга. Я умираю здесь… Меня это до чертиков пугает. В марте мне исполнится 74. Я не хочу умирать здесь», — сказал Вайнштейн.

Он рассказал, что в прошлом году пережил тяжелое ухудшение самочувствия в камере и несколько дней не мог двигаться. Продюсер утверждает, что медицинская помощь была оказана только после того, как он обратился за поддержкой к знакомым. В итоге его доставили в больницу, где провели операцию на сердце.

Вайнштейн также пожаловался на условия содержания в тюрьме «Райкерс». Он отметил, что из соображений безопасности вынужден находиться в изоляции от других заключенных, а при редких выходах сталкивается с давлением и угрозами. По его словам, другие арестанты требуют у него деньги, контакты адвокатов и пытаются использовать его известность.

Продюсер признался, что чувствует одиночество и пытается отвлечься общением и чтением. Он рассказал, что даже пытался организовать среди заключенных занятия о том, как книги становятся фильмами, приводя в пример популярных авторов, однако особого интереса эта идея не вызвала.

Вайнштейн добавил, что, несмотря на тяжелые обвинения и признанные ошибки, считает происходящее с ним чрезмерно жестоким. Он подчеркнул, что не хочет провести последние годы жизни в тюрьме и надеется на изменение своей ситуации.

Кто такой Харви Вайнштейн

Харви Вайнштейн — влиятельный голливудский продюсер, стоявший за десятками известных фильмов и долгие годы считавшийся одной из ключевых фигур индустрии.

Осенью 2017 года вокруг Вайнштейна вспыхнул один из самых крупных скандалов в истории киноиндустрии. Поводом стала публикация The New York Times, в которой продюсера обвинили в многолетних сексуальных домогательствах к актрисам и сотрудницам. После этого с похожими историями начали выступать другие женщины, в том числе известные звезды Голливуда.

Суть обвинений сводилась к одному и тому же сценарию: по словам женщин, Вайнштейн приглашал их под предлогом деловой встречи, а затем, пользуясь своим положением, переходил границы дозволенного. Скандал быстро вышел далеко за рамки одной уголовной истории и стал символом системных злоупотреблений властью в киноиндустрии.

В 2018 году Вайнштейна задержали. К тому моменту число женщин, выступивших с обвинениями в его адрес, превысило 80, а позже представители потерпевших заявляли, что потенциальных жертв могут быть сотни. Судебный процесс стал одним из самых резонансных в США.

В марте американский суд приговорил Вайнштейна к 23 годам лишения свободы по обвинениям в преступлении сексуального характера и сексуальном насилии. При этом по части самых тяжелых эпизодов, связанных с обвинениями в изнасиловании, присяжные признали его невиновным.

