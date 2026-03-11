Найдено тело одного из пропавших в Звенигороде детей
Фото: МЧС РФ
Это 12-летний мальчик.
Тело одного из пропавших в Звенигороде детей нашли спасатели. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
Уточняется, что 12-летнего мальчика обнаружили в двух километрах ниже по течению реки от места, где, предположительно, несовершеннолетние ушли под воду.
Поиски остальных детей — 13-летней девочки и еще одного 12-летнего мальчика — продолжаются.
Подростки ушли из дома в микрорайоне Восточный днем 7 марта. Последний раз их фиксировали камеры видеонаблюдения в районе Игнатьевской улицы, рядом с Москвой-рекой. Когда школьники вечером не вернулись домой, родители обратились в полицию.
В поисках задействовано несколько сотен волонтеров, спасателей и водолазов. Поиски ведутся и с воздуха при помощи беспилотников и самолета.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что водолазы выполнили более 30 погружений во время поиска детей в Звенигороде. В спасательных работах участвуют 18 специалистов-подводников.
