Число погибших в Брянске после ударов ВСУ выросло

Десятки пострадавших остаются в тяжелом состоянии.

Количество погибших при ракетной атаке киевского режима на Брянск возросло до семи. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«На сегодня у нас 7 человек погибших, 42 человека ранены», — сказал глава региона.

Вечером 10 марта киевские боевики нанесли ракетный удар по Брянску британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что атака была преднамеренной.

В области 11 марта объявлено днем траура по погибшим.

В Минздраве РФ отметил, что девять пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии, спецбортом доставят в Москву. В Брянск уже прибыли восемь реанимационных бригад.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что киевский режим целенаправленно наносит удары по гражданским объектам в России, из-за чего гибнут мирные жители.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия ВСУ варварскими и добавил, что теракт был бы невозможен без участия Великобритании. Об этом писал 5-tv.ru.

