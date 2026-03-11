История героя: как Сергей Ярашев в одиночку удерживал позиции в зоне СВО на протяжении 68 дней

Сергей Ярашев в одиночку удерживал позиции в зоне СВО на протяжении 68 дней

Боец уничтожил несколько огневых точек ВСУ.

Рядовой Сергей Ярашев, которому было присвоено звание Героя России, уничтожил несколько огневых точек ВСУ и отразил ряд атак на красноармейском направлении специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, военнослужащий 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» проявил мужество и решительность при выполнении боевой задачи, захватив опорный пункт врага на территории ДНР.

Как уточнили в Минобороны, действуя в составе штурмовой группы, Ярашев одним из первых ворвался на позиции противника и уничтожил несколько огневых точек. Его действия позволили подразделению занять укрепленный рубеж и провести зачистку позиций.

В ходе дальнейших боев военнослужащий оказался отрезанным от основных сил. Несмотря на сложную обстановку, он продолжил выполнение задачи и на протяжении более двух месяцев удерживал позицию, передавая командованию разведывательную информацию о перемещениях противника и отражая атаки штурмовых групп ВСУ.

Заместитель командира бригады майор Вадим Поздняков отметил, что еще до этих событий Ярашев зарекомендовал себя как надежный военнослужащий.

По словам офицера, во время боя противник активно применял артиллерию и беспилотники, а также пытался продвинуться пехотными подразделениями. В результате боец оказался в фактическом окружении: впереди, справа и слева находились боевики ВСУ, а позади — открытое поле, простреливаемое FPV-дронами.

«С самого начала он, как человек, который отслужил, уже имел отличные понимания в воинской подготовке, в боевой подготовке, проявил себя как надежный товарищ, в первую очередь. Потому что надежное плечо друга — это очень важно», — рассказал Поздняков.

По его словам, снабжение военнослужащего организовали скрытно с помощью беспилотников. Ему передавали продовольствие, батареи для радиостанции и другие необходимые вещи.

«Парень очень любит сладкое и прямо по рации просил, чтобы обязательно положили ему малиновый джем — вот передавали. Борщ домашний запаивали, передавали», — добавил офицер.

Поздняков сообщил, что однажды боевики ВСУ подошли к позиции, предполагая, что там находится группа российских бойцов, и предложили им сдаться. Ярашев отказался и вступил в бой.

В ходе перестрелки военнослужащий уничтожил двух противников, после чего украинское подразделение отступило. Позднее противник усилил удары по позиции, применяя артиллерию и FPV-дроны.

Командование поддерживало с бойцом постоянную связь. По словам Позднякова, командир батальона ежедневно начинал работу с уточнения обстановки на его позиции. При обнаружении приближающихся групп противника российские подразделения оказывали поддержку ударами беспилотников.

Перед выходом с позиции Ярашев заминировал подходы к ней. Позднее российские военные наблюдали, как на этих минах подорвалась группа противника, пытавшаяся занять укрепление.

Заместитель командира батальона майор Роман Малютин также отметил стойкость военнослужащего, подчеркнув, что даже после тяжелых испытаний его больше всего волнует возможность продолжить службу.

Сослуживцы бойца подтверждают его решительность. Пулеметчик с позывным «Добрый» рассказал, что Ярашев был самым молодым в группе, однако быстро проявил характер и выдержку.

«Он самый молодой в группе был, ну, как оказалось, зрелый. Если он решил чего-то, он будет добиваться своего. Такая особенность характера у него. Все говорили о нем, он на слуху был как символ сопротивления. Что там, маэстро, держится? Держится, братан. Это как-то даже вдохновляло пацанов», — отметил боец.

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить указ о присвоении 21-летнему военнослужащему звания Героя России после того, как глава ДНР Денис Пушилин рассказал о его подвиге на встрече в Кремле.

