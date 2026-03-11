После теракта в Брянске 11 человек госпитализировали в крайне тяжелом состоянии

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Часть пострадавших спецбортом доставили в московские медучреждения.

После теракта ВСУ в Брянске в областную больницу поступило 24 человека, из них 11 госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказали главный врач Брянской областной больницы № 1 Светлана Хандожко и заместитель губернатора Брянской области, курирующий здравоохранение, Сергей Галаганов.

«К нам госпитализировали 24 человека, из которых 11 крайне тяжелых, госпитализированных непосредственно в отделение реанимации. Шестерым пациентам оказана вовремя срочное оперативное пособие», — уточнила Хандожко.

Замгубернатора добавил, что еще четыре пострадавших поступило в городскую больницу № 1 и 16-летний подросток — в детскую областную больницу № 1. Он также отметил, что все пациенты, которые находятся в стационарах области, стабильны и их жизни уже ничего не угрожает. Части пострадавших была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

В течение нескольких часов девять человек спецбортом были транспортированы в специализированные федеральные медицинские центры в Москве.

Кроме непосредственно помощи физическому здоровью пострадавших, оказывается поддержка и ментальному состоянию.

«Вчера экстренно приехали бригады психологов. Со всеми пациентами, которые средней степени тяжести, проведены беседы. Сейчас они повторно к нам приезжают, потому что психологическая травма существует», — заметила главрач.

Во вторник, 10 марта, украинские боевики нанесли массированный удар по Брянску дальнобойными ракетами Storm Shadow. В результате шесть человек погибли и 42 пострадали. 11 марта в области объявлено днем траура.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что запуск ракет ВСУ по Брянску был бы невозможен без специалистов из Великобритании. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что РФ учитывает этот факт. А постуки Украины представитель Кремля назвал варварскими и подчеркнул, что Спецоперация проводится именно для того, чтобы остановить подобные действия.

