Другие справятся лучше: почему полиция Британии не расследовала преступления Эпштейна

Скотленд-Ярд трижды допрашивал Вирджинию Джуффре по обвинениям в адрес финансиста Джеффри Эпштейна и экс-принца Эндрю. Однако дело так и не было возбуждено. В ведомстве объяснили, что торговля людьми «в основном касалась деятельности за пределами Великобритании», поэтому ее расследовать должны были международные органы. Об этом сообщает New York Times.

Хронология бездействия: как полиция отклоняла жалобы

Впервые Джуффре обратилась в полицию Лондона в 2015 году. Она сообщила, что Джеффри Эпштейн и его сообщница Гислейн Максвелл в 2001 году привезли ее в столицу Британии и заставили заниматься сексом с Эндрю в доме Максвелл.

К заявлению прилагалась фотография, где тогда еще принц обнимает 17-летнюю девушку за талию, а Максвелл улыбается рядом.

Полицейские допрашивали Джуффре трижды: дважды в 2015 году и один раз в 2016. Однако вместо полноценного расследования в ноябре 2016 года правоохранители приняли решение не возбуждать уголовное дело.

Позже, в 2019, 2021 и 2022 годах, по мере появления новой информации в ходе федеральных расследований в США, а также после гражданских исков и интервью в СМИ, лондонская полиция пересматривала свое решение.

Каждый раз вердикт оставался неизменным — расследование не начинали.

Объяснения полиции: не та инстанция

В Скотленд-Ярде пояснили, что обращались за консультацией к британским прокурорам. Они также связывались с властями США, которые вели расследование в отношении американских граждан.

«После получения юридической консультации стало ясно, что любое расследование торговли людьми будет в основном сосредоточено на деятельности за пределами Великобритании и на преступниках, находящихся за границей, поэтому лучше всего с этими обвинениями справятся международные правоохранительные органы», — говорилось в заявлении.

Глава столичной полиции Алекс Мюррей прямо заявил, что его ведомство было «неподходящей инстанцией» для проведения такого расследования.

Реакция общественности и экспертов

Комиссар по делам жертв преступлений Вера Бэрд, в чьи обязанности входило представление интересов пострадавших, назвала позицию полиции «невероятной».

После интервью экс-принца Эндрю в 2019 году она лично связалась со Скотленд-Ярдом. Бэрд выразила обеспокоенность отсутствием уголовного расследования. К ней пришел офицер и сообщил, что полиция не намерена ничего менять.

«Я сочла невероятным, что полиция не расследовала появление этой девушки в доме Гислейн Максвелл в Лондоне. Они должны были обратить на это больше внимания», — сказала Бэрд.

Адвокат Пол Касселл представлял интересы Джуффре. Он считает, что, подчинившись властям США, столичная полиция способствовала тому, что Эпштейн и его сообщники избежали наказания. При этом, другие несовершеннолетние не были защищены от торговли людьми.

По его словам, британские власти упустили возможность возбудить дело за три года до того, как Эпштейну предъявили обвинения в Нью-Йорке.

«Если вы всерьез намерены бороться с международной торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации, этот случай должен был стать приоритетным для столичной полиции или любого другого ведомства», — подчеркнул Касселл.

Правовые сложности британского законодательства

Британский адвокат по уголовным делам Иэн Келси, специализирующийся на преступлениях сексуального характера, объяснил, что для возбуждения уголовного дела по обвинениям Джуффре требовались бы веские доказательства.

«По английскому законодательству мужчина не считается преступником, если вступает в половую связь с женщиной старше 16 лет. Преступлением это может считаться, только если человека принудили к сексу, но для этого нужны веские доказательства», — пояснил он.

Келси добавил, что доказать отсутствие согласия сложно, если все сводится к ситуации «он сказал, она сказала».

Смерть Джуффре и невозможность правосудия

Вирджиния Джуффре покончила с собой в апреле 2025 года в возрасте 41 года. Она оставила посмертные мемуары «Nobody's Girl» («Ничья девочка»), в которых вновь выдвинула обвинения против экс-принца Эндрю.

В книге она описала три случая, когда, по ее утверждению, принц вступал с ней в сексуальную связь, включая эпизод в доме Максвелл в Лондоне. Она рассказывала, что тот день начался с того, что Максвелл разбудила ее словами: «Как Золушка, ты должна встретить красивого принца».

После смерти Джуффре привлечь к ответственности за ее обвинения, по словам Келси, стало «практически невозможно».

Текущее состояние дел

В феврале 2026 года столичная полиция объявила, что изучает документы, свидетельствующие о том, что лондонские аэропорты могли содействовать финансисту в торговле людьми.

Полицейские также беседуют с бывшими сотрудниками королевской охраны Эндрю о том, что им могло быть известно. Однако в ведомстве подчеркнули, что «не получили никаких дополнительных доказательств, которые могли бы послужить основанием для возобновления расследования» по заявлениям Джуффре.

Брат погибшей Скай Робертс в феврале 2026 года призвал бывшего принца выступить перед Конгрессом США и дать показания. Мероприятие было приурочено к внесению на рассмотрение сенатом законопроекта «Закон Вирджинии», который отменяет срок давности для преступлений на сексуальной почве.

