Лыжница Анастасия Багиян завоевала четвертое для России золото Паралимпиады

Российская лыжница Анастасия Багиян одержала победу в гонке с раздельным стартом на десять километров на Паралимпийских играх в Италии. Об этом пишет РИА Новости.

Спортсменка выступала в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения). Она преодолела дистанцию за 29 минут 39,7 секунды. Ее ведущим спортсменом был Сергей Синякин.

Ранее Анастасия завоевала золото в лыжном классическом спринте. Спортсменка стала лучшей с результатом три минуты и 16,1 секунды. Теперь на счету российской команды шесть медалей Олимпиады — четыре золотые и две бронзовые.

Паралимпийские Игры 2026 года стартовали 6 марта и продлятся до 15 числа. Россию на соревнованиях представляют шесть спортсменов, которые впервые с 2014 года выступают с национальной символикой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что лыжник Иван Голубков завоевал третье для России золото Паралимпиады. Спортсмен преодолел дистанцию за 24 минуты 5,8 секунды. Голубков вступал в классе LW 11.5 (поражения нижней конечности и туловища).

