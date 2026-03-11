Мощное потепление: какая погода ждет москвичей 12–16 марта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В столице все еще сохраняется гололедица.

На следующей неделе в Москву наконец-то придет весна, температура воздуха будет заметно выше климатической нормы. Об этом в беседе с агентством URA.RU рассказал синоптик Александр Ильин.

«Температура будет держаться выше нормы примерно на семь-восемь градусов, а существенных осадков почти не ожидается. Небольшая облачность будет чередоваться с прояснениями, а ветер останется слабым или умеренным. В отдельные ночные часы возможна гололедица», — отметил эксперт.

По словам Ильина, четверг 12 марта начнется с переменной облачности. Ночью столбики термометров будут показывать от плюс одного до плюс трех градусов тепла. Также возможны небольшие осадки. Днем воздух прогреется до плюс 11 градусов.

В пятницу, 13 марта, и субботу, 14 марта, осадков не ожидается. Ночью температура составит максимум плюс два градуса, а днем воздух прогреется до плюс 13. Ветер юго-западный с переходом на южный, два-семь метров в секунду.

«Воскресенье, 15 марта, и понедельник, 16 марта, останутся относительно спокойными по погоде. Осадков не ожидается, сохранится переменная облачность. Ночью температура будет колебаться от минус двух до плюс трех градусов, а днем составит плюс семь, плюс 12 градусов тепла», — пояснил Александр Ильин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве до 14 марта объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы. Синоптики посоветовали жителям столицы быть особенно осторожными на дорогах в утренние часы и по ночам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.