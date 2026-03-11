Румыния дала согласие на размещение военных сил США на своей территории

Фото: www.globallookpress.com/U.S. Air Force

Мера носит временный характер.

Совет национальной обороны Румынии одобрил просьбу США о временном размещении американских сил на территории страны. Об этом сообщил румынский президент Никушор Дан, пишет РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что это касается американской военной техники и сил. По его словам, размещенное оборудование не будет оснащено оружием.

«Речь идет о самолетах-заправщиках, как уже обсуждалось в публичном пространстве, оборудовании для мониторинга и некотором оборудовании спутниковой связи, последнее в связи с системой противоракетной обороны», — добавил он.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство.

Ранее 5-tv.ru писал о планах Вашингтона отправить до 500 своих военнослужащих для поддержки американской операции на Ближнем Востоке.

