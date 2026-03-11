«Долговременная катастрофа»: химик Никулин о взрывах на нефтехранилищах в Иране

Фото, видео: www.globallookpress.com/Amr Alfiky; 5-tv.ru

В результате атак в атмосферу было выброшено большое количество токсичных соединений углеводородов, оксидов серы и азота.

Взрывы на нефтеперерабатывающих заводах в Иране — очень серьезная проблема для экологии. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил химик, микробиолог, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

«Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе — это долговременная катастрофа. То есть там не то что на недели и месяцы, там на годы и десятилетия может быть заражена и почва, и подземные грунтовые воды, и воздух. Поэтому это очень серьезная проблема», — пояснил специалист.

По словам Никулина, большое количество токсичных соединений углеводородов, оксидов серы и азота, выброшенных в атмосферу в результате взрыва, может распространиться на тысячи километров. Кроме того, выброс этих веществ вызывает кислотные дожди.

«Риск того, что экологическая катастрофа затронет другие страны, очень велик. То есть сейчас уже эти кислотные дожди пошли в Среднюю Азию, Узбекистан, Казахстан, могут дойти до Китая. Поэтому все страны, которые окружают Иран, находятся в зоне опасности», — заявил микробиолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что токсичное облако из Ирана угрожает странам Центральной Азии. В связи с угрозой ухудшения экологической обстановки эксперты настоятельно рекомендуют населению сократить время пребывания на открытом воздухе и отказаться от физических нагрузок на улице.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство. А 9 марта был избран новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи — сын погибшего аятоллы.

