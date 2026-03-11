Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

Они шли под флагами Таиланда, Маршалловых островов и Японии.

В Ормузском проливе подбили три грузовых судна. Об этом сообщил The Telegraph со ссылкой на британское агентство безопасности.

Как заявили в ведомстве, одним из уничтоженных было зарегистрированное в Таиланде судно. Примерно в 11 морских милях к северу от Омана в него попал снаряд и тот загорелся. Экипаж эвакуировался — двадцать моряков удалось спасти, однако еще трое пропали. Об этом сообщили в таиландском военно-морском флоте.

Вторым подбитым оказался сухогруз под флагом Маршалловых островов Star Gwyneth. Его подбили в 50 милях к северо-западу от Дубая. В торговом операторе Соединенного Королевства сообщили, что экипаж судна в безопасности.

Наконец, третье судно — контейнеровоз под японским флагом. Он был поврежден недалеко от Объединенных Арабских Эмиратов. О судьбе экипажа не сообщается.

Как отмечают авторы статьи, точно неизвестно, поразили ли судна беспилотники или же ракеты.

Ранее Тегеран заявил о контроле над Ормузским проливом, пообещав ударить по любому связанному с Израилем или США судну, проходящему через него.

