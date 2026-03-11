ФНС требует с блогера Дмитрия Портнягина более 802 миллионов рублей

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Разбирательство о финансовых операциях предпринимателя продолжается.

Федеральная налоговая служба (ФНС) добивается взыскания с бизнес-блогера Дмитрия Портнягина свыше 802 миллионов рублей. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала заседаний Арбитражного суда Московской области, где рассматривается дело о легализации денежных средств.

Ранее материалы в отношении предпринимателя уже возвращались в прокуратуру — причиной стали выявленные нарушения в итоговом обвинительном заключении.

Дмитрия Портнягина задержали в Ростове-на-Дону 12 апреля 2024 года. Накануне силовики провели обыски в помещениях, связанных с его деятельностью, в том числе в бизнес-клубе Club 500 и банном комплексе Siberia.

По версии следствия, блогер уклонялся от уплаты налогов, а также проводил финансовые операции с незаконно полученными средствами, переводя их на счета сторонних юридических лиц.

В причастности к противоправным схемам также подозреваются супруга предпринимателя Екатерина и его деловой партнер Алексей Николаев. Один из вероятных сценариев для Портнягина и его жены — пять лет за решеткой.

