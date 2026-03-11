«Создание семьи»: Селена Гомес и Бенни Бланко готовятся стать родителями

Фото: www.globallookpress.com/C Flanigan

Малыш может появиться у супругов к концу 2026 года.

Певица Селена Гомес и ее муж, продюсер Бенни Бланко, планируют пополнение в семье и рассматривают варианты суррогатного материнства или усыновления. Об этом сообщает Radar Online.

Гомес и Бланко официально оформили свои отношения в сентябре. Теперь они намерены как можно скорее завести детей.

По словам инсайдеров, 33-летняя исполнительница и ее 37-летний супруг единогласно решили не откладывать родительство на потом.

Близкие к паре источники утверждают, что пара уже детально изучила процессы суррогатного материнства и усыновления.

Они также активно консультируются с друзьями, имеющими подобный опыт.

«Поднимите тему создания семьи с Бенни или Селеной, и вы услышите о том, как они оба спешат. Они хотят, чтобы это произошло сейчас, а не позже», — поделился осведомленный информатор.

Такое решение продиктовано состоянием здоровья Гомес, которое не позволяет ей выносить ребенка самостоятельно. Основательница косметического бренда Rare Beauty ранее перенесла трансплантацию почки из-за системной красной волчанки — неизлечимого аутоиммунного заболевания.

Кроме того, певица принимает препараты для терапии биполярного расстройства.

«У меня много медицинских проблем, которые поставили бы мою жизнь и жизнь ребенка под угрозу. Это было то, что мне пришлось оплакивать некоторое время», — признавалась Селена.

Она также отметила, что считает благословением наличие альтернативных путей стать матерью.

Отмечается, что родительница артистки, Мэнди Тифи, также была приемным ребенком. Это делает тему усыновления близкой для их семьи.

Окружение пары верит, что малыш появится у супругов еще до конца текущего года.

