ЦАХАЛ начал новую волну авиаударов одновременно по Ливану и Ирану
Фото: Reuters/SOCIAL MEDIA
Ведомство назвало атаку масштабной.
ЦАХАЛ начал масштабные волны авиаударов одновременно по Ливану и Ирану. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны страны в своем Telegram-канале.
«Силы ЦАХАЛ начали серию масштабных ударов по инфраструктуре иранского террористического режима. Одновременно с этим силы ЦАХАЛ проводят еще одну серию ударов по инфраструктуре террористической организации „Хезболла“ в Бейруте», — говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.
Эскалация на Ближнем Востоке
Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как США и Израиль 28 февраля объявили о начале военной операции против Ирана.
Среди погибших в результате обстрелов с иранской стороны — верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и другие представители высшего руководства.
В ответ КСИР начал операцию «Правдивое обещание». В рамках этой кампании удары нанесли по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах, а также по территории Израиля.
