Атака дронов на Сочи продолжается уже сутки
Мэр города призвал горожан оставаться дома.
Киевский режим атакует Сочи уже почти сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской глава Андрей Прошунин.
«Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной по длительности атакой врагов на город-курорт Сочи. Она продолжается уже почти сутки с небольшим перерывом», — написал он.
Градоначальник подчеркнул, что работающие жители Сочи с детьми до 12 лет могут оставаться дома до отмены режима атаки. Он призвал не допускать массового нахождения на улицах мам с малышами во время угрозы беспилотников.
Кроме того, Прошунин заявил, что студенты городских образовательных учреждений переведены на дистанционный формат обучения.
По словам главы города, ситуация с атаками дронов остается сложной: режим опасности, который вводился вчера дважды, до сих пор не отменен. При этом он добавил, что серьезных последствий атаки нет.
