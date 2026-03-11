Список запрещенных игрушек для детских садов появится в Амурской области

Фото: 5-tv.ru

К обороту допустят только изделия, безопасные для психики и здоровья воспитанников.

В детских садах Белогорского округа Амурской области появится перечень запрещенных игрушек. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале администрации муниципалитета.

Как отметили в правительственном органе, в образовательных учреждениях для младшего возраста в первую очередь заботятся о безопасности детей. Запрещены будут игрушки, отрицательно влияющие на физическое и психическое здоровье детей. Дошкольные воспитательные заведения откажутся от изделий с токсичным составом, мелкими деталями и магнитными шариками. Также будут исключены из оборота пугающие игрушечные монстры.

Одновременно с этим будет создан единый перечень разрешенных игрушек, в который попадут только изделия, образ которых соответствует российским традиционным ценностям. Это будет сделано в целях интеллектуального и духовного развития младшего поколения. Правильные предметы для досуга призваны помочь маленьким россиянам узнать больше об истории, культуре и традициях Родины.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщал, что в России утвердят перечень детсадовских игрушек на основе традиционных ценностей страны и соображений безопасности.

