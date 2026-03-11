Полет-бросок: российский борец вырвал себе победу необычным способом

Российский борец Исламгиреев вырвал себе победу за три секунды до финала

Фото, видео: 5-tv.ru

Прием Бозигита Исламгиреева имеет все шансы войти в историю мирового спорта.

Невероятную технику и волю к победе продемонстрировал российский борец на молодежном чемпионате Европы. Атлет в ходе поединка с соперником из Франции отставал на три очка, и это за считанные секунды до свистка рефери.

Россиянин не сдался и совершил бросок, который теперь наверняка войдет в историю мирового спорта.

Победа открыла борцу путь в полуфинал, где он также выиграл. Теперь спортсмен сразится за золото с соперником из Турции. Отмечу, россияне выступают на чемпионате с национальной символикой.

