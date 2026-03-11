Более 50 кораблей иранских ВМС выведены из строя

Фото, видео: www.globallookpress.com/US CENTCOM via X; 5-tv.ru



Американские медиа сообщают, что Иран минирует Ормузский пролив, важнейший энергетический коридор. За последние дни там могли установить несколько десятков морских бомб. В ответ Вооруженные силы США нацелились на иранский флот. Баталии, которые развернулись на воде в эти минуты, покажет Алексей Полторанин. Он передает из Дубая.

Кадры боевой работы американской авиации. Ормузский пролив. На кадрах, распространенных сегодня, предположительно атакован флот Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Под воду уходят и 16 минных заградителей вблизи Ормузского пролива. Именно КСИР контролирует эту акваторию. По данным управления морской торговли Великобритании, сегодня были атакованы два грузовых судна. Формально Ормузский пролив не закрыт, но силы Ирана предупреждали о своих ударах с воздуха.

Через Ормузский пролив вывозят 20% мировой нефти, это не только кратчайший выход в Мировой океан, но и экономически обоснованный путь.

За эти сутки Корпус стражей исламской революции лишился корвета класса «Шахид Сулеймани» — основного боевого корабля. Шесть противокорабельных ракет — четыре большой дальности, две малой. Это первые корабли в Иране, оснащенные системой вертикального пуска. Шесть ячеек для крылатых ракет «земля-земля» и еще столько же «земля-воздух». Автоматические пушки и пулеметы. Во флоте корпуса есть подобного класса «Шахид Раис-Али Делвари», вошедший в состав только в феврале прошлого года. «Шахид Багери» — уникальный авианосец, на платформе у него 180-метровая полоса для запуска беспилотников, затонул еще в первые часы ближневосточного конфликта.

У исламской республики по сути два отдельных флота — КСИР и регулярный. По данным интернет-платформ, последний насчитывает 95 единиц. Фрегат типа «Альванд» построен еще в Великобритании, изначально был вооружен зенитно-ракетным комплексом и противокорабельными ракетами. Его аналог, сделанный в Иране «Моудж» — на вооружении с 2009 года. Таких у исламской республики было четыре. На этих кадрах моряки одного из корветов на учениях в Индии, который был уничтожен во время возвращения к месту дислокации. Еще один корвет типа «Баяндор» затонул во время удара по военно-морской базе Конарек.

Сколько еще кораблей у ВМС Ирана осталось, неизвестно. Еще в начале эскалации атакованы самые крупные и оснащенные мощным оружием корабли.

«Мы достигаем существенного прогресса в уничтожении флота. За первые десять дней конфликта в ходе кампании с использованием комбинации артиллерии, истребителей, бомбардировщиков и морских ракет было выведено из строя более 50 кораблей иранских ВМС», — заявил американский генерал ВВС США Дэн Кейн.

Флот Ирана ослаблен, но пока не выведен полностью из строя. Удары Тегерана симметричные. Сегодня утром Иран нанес удар по 5-му флоту ВМС США, в зоне ответственности которого Персидский залив и часть Индийского океана.

