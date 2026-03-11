Лыжник Иван Голубков завоевал третье для России золото Паралимпиады

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Спортсмен преодолел дистанцию за 24 минуты 5,8 секунды.

Российский лыжник Иван Голубков стал обладателем золотой медали на Паралимпийских играх, которые проходят в Милане, передают РИА Новости.

Спортсмену, который вступал в классе LW 11.5 (поражения нижней конечности и туловища) не было равных в гонке с раздельным стартом на десять километров в положении сидя. Он преодолел дистанцию за 24 минуты 5,8 секунды.

Золотая награда Голубкова стала для России третьей на Паралимпиаде. Ранее награду высшей пробы выиграла Варвара Ворончихина в супергиганте. Также спортсменка завоевала бронзовую медаль в скоростном спуске.

Анастасия Багиян одержала победу в лыжном классическом спринте в категории NS1 для атлетов с нарушением зрения.

Всего на счету российской команды пять медалей Игр — три золотые и две бронзовые.

Паралимпийские Игры 2026 года стартовали 6 марта и продлятся до 15 числа. Россию на соревнованиях представляют шесть спортсменов, которые впервые с 2014 года выступают с национальной символикой.

