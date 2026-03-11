Трагедия в Забайкалье: школьник умер во время прогулки

Школьник умер во время прогулки в Забайкалье

Согласно одной из версий, он упал с забора.

Школьник из Забайкалья скоропостижно скончался во время прогулки Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление старшего помощника прокурора региона Евгения Синельникова.

По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело по первой части статьи 109 Уголовного кодекса РФ, которая подразумевает ответственность за причинение смерти по неосторожности. В настоящее время сотрудники прокуратуры организовали проверку, а также взяли под особый контроль ход и предварительные результаты расследования.

Расширенная информация о происшествии в Забайкалье начала появляться в социальных сетях еще до официального подтверждения властями. Очевидцы и пользователи региональных пабликов распространяли сведения о том, что жизнь юного забайкальца оборвалась после падения с забора.

Представитель надзорного ведомства Евгений Синельников подтвердил журналистам сам факт летального исхода, однако детали инцидента и точные причины гибели будут установлены в ходе судебно-медицинских экспертиз и следственных действий. Ситуация находится на личном контроле руководства региональной прокуратуры, которая оценит своевременность оказания помощи и иные обстоятельства.

