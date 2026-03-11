Армия России освободила населенный пункт Червоная Заря в Сумской области
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Наши войска продолжают вытеснять неприятеля с занимаемых позиций.
Российские военные освободили населенный пункт Червоная Заря в Сумской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря Сумской области», — уточняет ведомство.
Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
