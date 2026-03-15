Секрет утренней бодрости: что нужно добавлять в первый за день стакан воды

Простая привычка поможет восполнить дефицит редких минералов и улучшить работу организма.

Для поддержания здоровья в долгосрочной перспективе необходимо пить по утрам воду с добавлением натуральной морской соли. Об этом сообщает Mirror.

Известный биохакер и эксперт по здоровью Гэри Брека порекомендовал сразу после пробуждения выпивать около 300 миллилитров минерализованной воды.

По его словам, в напиток следует добавлять кельтскую соль или золотую соль Баха. Они содержат десятки необходимых организму микроэлементов.

Специалист подчеркивает, что большинство людей страдает от нехватки таких веществ, как бор, марганец, молибден и селен.

«Мы не говорим здесь о поваренной соли. Морская соль Баха, вероятно, лучшая соль, которую можно предложить человеческому организму, потому что в ней присутствует все 91 микроэлемент», — пояснил эксперт.

Кельтская соль также является отличным выбором, предлагая более 80 минералов. Они способствуют гидратации, поддержанию электролитного баланса и правильной работе клеток.

Обычная столовая соль, напротив, лишена этих преимуществ и состоит преимущественно из хлорида натрия, избыток которого связывают с риском гипертонии.

Научные данные подтверждают, что добавление качественной соли в утренний рацион помогает восстановить уровень электролитов, потерянных за ночь, и улучшает эффективность усвоения влаги.

Исследования, опубликованные в профильных медицинских журналах, указывают на важную роль этих минералов в работе нервной системы и снижении хронических воспалений.

При этом эксперты предостерегают от использования розовой гималайской соли сомнительного происхождения, так как в некоторых образцах могут содержаться тяжелые металлы из-за особенностей добычи.

Правильно подобранная натуральная соль помогает поддерживать здоровое кровяное давление и укрепляет сердечно-сосудистую систему без вреда для организма.

