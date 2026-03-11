«Сделано в США»: опубликованы кадры с обломками упавшей на школу в Минабе ракеты

КСИР опубликовал кадры с обломками упавшей на школу в Иране ракеты

Фото, видео: Ruptly; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Жертвами этого трагического инцидента стали свыше 160 детей.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) опубликовал видеокадры, на которых изображены обломки американской ракеты «Томагавк».

По заявлению иранских властей, именно этой ракетой был нанесен удар по школе для девочек в Минабе. На некоторых осколках обнаружена маркировка «сделано в США».

Трагический инцидент в городе на юге Ирана произошел 28 февраля. Ракетный удар пришелся по образовательному учреждению для девочек. В результате атаки погибли 168 учениц, еще около 100 человек пострадали.

Атака США и Израиля на Иран

Израиль и США 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Военные нанесли удары по военным и гражданским объектам в республике. В результате погибли как представители руководства исламской республики, так и мирные граждане.

Тегеран ответил массированной атакой по израильским городам, а также американским военным базам, которые расположены в странах Ближнего Востока. Удары по Ирану осудили ряд государств, включая Россию и Китай.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США атаковали учебное заведение в городе Хомейн.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.