«Все заработано мной»: Прохор Шаляпин рассказал, как купил квартиру в Москве

Прохор Шаляпин: все, что у меня есть в Москве, заработано мной

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Шоумен отметил, что ни одна из его бывших жен ничего ему не оставила.

Певец Прохор Шаляпин опроверг устоявшееся мнение о себе, как о человеке, который живет за счет богатых женщин. Он заявил, что всю недвижимость в Москве приобрел сам благодаря работе, пишет 7дней.ру.

«Все, что у меня есть в Москве, заработано мной. Часто была ипотека на какие-то объекты, которую я гасил досрочно, но в целом все купил сам, так скажем, пришел к этому совершенно недавно, потому что первая своя квартира в Москве у меня появилась всего лишь пять лет назад. Она была скромная, 52 метра, и я радовался, считал, что достиг апогея», — сказал он.

Шоумен подчеркнул, что ни одна из его возлюбленных не отписала ему квартиру в Москве.

Он также рассказал историю своих отношений с миллионершей Татьяной Дэвис. По его словам, она еще до бракосочетания предложила Прохору подписать брачный договор, по которому после ее смерти в 2021 году Шаляпин не получил ничего.

«Единственная действительно богатая женщина — моя жена Татьяна Дэвис, у которой я ничего не просил. И не унаследовал, ничего не получил совершенно. Потому что наш брак был заключен в Лас-Вегасе, со всеми вытекающими. Еще она заставила меня подписать бумагу, брачный контракт. У них там немножко другие законы, я не имел ни на что права. И морально тоже», — добавил певец.

