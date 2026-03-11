Заговор или срыв? Кто подставил Бритни Спирс под арест в Калифорнии

Фото: www.globallookpress.com/Dave Starbuck

Череда странных событий вокруг поп-дивы наводит поклонников на мысли о спланированной провокации со стороны ближайшего окружения.

Поп-икона Бритни Спирс была задержана правоохранительными органами в Калифорнии по подозрению в управлении транспортным средством в нетрезвом виде. Об этом сообщает 7Дней.ру.

Инцидент произошел поздним вечером 4 марта неподалеку от особняка исполнительницы в Таузанд-Оукс. Дорожный патруль обратил внимание на черный BMW 430i, который двигался на высокой скорости и периодически выезжал на полосу встречного движения.

После остановки полиция пришла к выводу, что 44-летняя артистка находится под воздействием психоактивных веществ. Спирс доставили в медицинское учреждение при тюрьме для забора крови, после чего поместили в камеру изолятора. Покинув участок под залог на следующее утро, певица обязалась явиться в суд в мае.

Представители поп-звезды выразили надежду, что случившееся заставит ее задуматься о необходимости перемен. Сама же артистка отрицает вину, заявляя, что допустимая норма алкоголя не была превышена. Однако следствие проверяет версию об употреблении наркотиков, так как в салоне авто нашли подозрительные субстанции.

«Бритни предпримет правильные шаги и будет соблюдать закон, и, надеюсь, это станет первым шагом к давно назревшим переменам в жизни Бритни. Надеюсь, она сможет получить необходимую помощь и поддержку в это трудное время», — прокомментировали ситуацию в команде певицы.

Защитники Бритни в соцсетях предполагают, что арест мог быть инсценирован родственниками. В конце 2025 года звезда получила около 200 миллионов долларов за продажу прав на свои музыкальные хиты, и опека над столь крупным состоянием могла вновь стать целью ее семьи.

Дополнительное беспокойство вызывает окружение звезды. Ранее она была замечена в компании бывшего уборщика Пола Ричарда Солиза и таинственного мужчины, сопровождавшего ее в скандальной поездке в Мексику.

Бывший супруг Кевин Федерлайн и мать певицы Линн Спирс уже выразили готовность вмешаться и оказать помощь, намекая на недостаточный медицинский контроль над поведением артистки после отмены опекунства.

Существует и третья версия — расчетливый пиар-ход. Скандал совпал с планами Спирс выпустить вторую часть мемуаров и организовать мировое турне. Если экспертиза подтвердит чистоту крови, образ «мятежной звезды» лишь подогреет интерес публики к ее новым проектам.

На данный момент Бритни грозит не только лишение прав, но и принудительная госпитализация, если наличие запрещенных веществ в организме будет официально доказано в судебном порядке.

