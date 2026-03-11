Мужчина забил до смерти подростка и выпил его кровь посреди дороги
NDTV: мужчина забил до смерти подростка и выпил его кровь посреди дороги
Свидетели были шокированы, но оторваться от зрелища не могли.
В Индии Бхаи Дудж — праздник, призванный укрепить связь между братьями и сестрами — обернулся трагедией. Подросток направлялся к дому сестры, когда на него напал сосед и убил его. Об этом сообщает NDTV.
Зверское убийство средь бела дня
По данным следствия, мужчина напал на подростка со спины, сбил его с ног, а затем несколько раз ударил молотком по голове. От полученных травм юноша скончался на месте.
По словам местных жителей, после убийства мужчина склонился над телом и начал пить кровь из головы жертвы. Затем он попытался содрать плоть и съесть ее.
Один из свидетелей рассказал, что нападавший вел себя пугающе спокойно и даже не пытался сразу скрыться. Он стоял рядом с телом, пока не понял, что сбегаются люди.
Толпа погналась за убийцей
Когда жители опомнились от шока, они бросились в погоню. Мужчина попытался скрыться в полях, но его окружили и задержали до приезда полиции.
Семья погибшего в полной растерянности. Брат убитого заявил, что между ними и нападавшим не было ни ссор, ни каких-либо разногласий.
Криминальное прошлое и возможное безумие
Полиция подтвердила, что мужчина ранее уже отбывал срок за убийство собственной жены. По слухам, у него развилось психическое расстройство. Теперь его обследуют врачи, чтобы определить состояние психики на момент преступления.
Инцидент вызвал серьезные вопросы о том, как власти контролируют лиц, ранее совершавших насильственные преступления, после их освобождения. В полиции сообщили, что ведется расследование, принимаются заявления, а также будет проведена медицинская экспертиза для определения психического состояния нападавшего.
