NDTV: мужчина забил до смерти подростка и выпил его кровь посреди дороги

Фото: 5-tv.ru

Свидетели были шокированы, но оторваться от зрелища не могли.

В Индии Бхаи Дудж — праздник, призванный укрепить связь между братьями и сестрами — обернулся трагедией. Подросток направлялся к дому сестры, когда на него напал сосед и убил его. Об этом сообщает NDTV.

Зверское убийство средь бела дня

По данным следствия, мужчина напал на подростка со спины, сбил его с ног, а затем несколько раз ударил молотком по голове. От полученных травм юноша скончался на месте.

По словам местных жителей, после убийства мужчина склонился над телом и начал пить кровь из головы жертвы. Затем он попытался содрать плоть и съесть ее.

Один из свидетелей рассказал, что нападавший вел себя пугающе спокойно и даже не пытался сразу скрыться. Он стоял рядом с телом, пока не понял, что сбегаются люди.

Толпа погналась за убийцей

Когда жители опомнились от шока, они бросились в погоню. Мужчина попытался скрыться в полях, но его окружили и задержали до приезда полиции.

Семья погибшего в полной растерянности. Брат убитого заявил, что между ними и нападавшим не было ни ссор, ни каких-либо разногласий.

Криминальное прошлое и возможное безумие

Полиция подтвердила, что мужчина ранее уже отбывал срок за убийство собственной жены. По слухам, у него развилось психическое расстройство. Теперь его обследуют врачи, чтобы определить состояние психики на момент преступления.

Инцидент вызвал серьезные вопросы о том, как власти контролируют лиц, ранее совершавших насильственные преступления, после их освобождения. В полиции сообщили, что ведется расследование, принимаются заявления, а также будет проведена медицинская экспертиза для определения психического состояния нападавшего.

