Четвероногий спаситель: собака обнаружила у женщины рак легких

Daily Star: собака обнаружила у женщины рак легких и спасла ее

Диагностика не сразу выявила онкологию.

В Великобритания 70-летняя женщина узнала о наличии у нее рака легких на первой стадии благодаря необычному поведению своей немецкой овчарки по кличке Инка. Об этом сообщает Daily Star.

Двухлетняя собака на протяжении нескольких недель проявляла странную настойчивость, пытаясь понюхать дыхание женщины. Каждый раз, когда собаке удавалось приблизиться к лицу хозяйки, она хмурилась и выглядела крайне обеспокоенной.

Изначально британка подумала, что у нее пахнет изо рта из-за непереносимости глютена. Однако упорство животного заставило ее обратиться к врачам.

Несмотря на то, что первые тесты и осмотр стоматолога не выявили патологий, женщина настояла на полном сканировании организма. Диагностика обнаружила новообразование размером с мяч для гольфа в ее левом легком.

Сама женщина была шокирована диагнозом, так как никогда не курила и не ощущала никаких симптомов, кроме легкой утомляемости.

«Поведение собаки изменилось, она просто нацелилась на мой рот. Каждый раз, когда она чувствовала запах, она так на меня смотрела и уходила. Я совершенно не ожидала рака легких», — поделилась она.

Благодаря раннему обнаружению болезни, женщине провели операцию по удалению опухоли. Ей не пришлось проходить через изнурительную химиотерапию.

«Мы никогда не ловим это на первой стадии, ваша собака спасла вам жизнь», — сказал хирург.

Спустя десять лет после операции Инка остается верным спутником женщины. Собака помогает ей справляться с паническими атаками и тревожностью, развившимися на фоне пережитого стресса.

Теперь 13-летняя овчарка официально обучена как собака-помощник для реабилитации. Женщина оставила преподавательскую деятельность, получила магистерскую степень по писательскому мастерству и стала опубликованным автором.

Она убеждена, что люди должны быть внимательнее к сигналам, которые подают их домашние животные. По словам женщины, если бы она выбрала другую собаку при покупке или проигнорировала поведение Инки, болезнь могла достичь четвертой стадии, не оставив шансов на счастливый исход.

