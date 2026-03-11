Количество пострадавших в теракте в Брянске увеличилось до 42 человек

Фото: 5-tv.ru

Количество пострадавших после теракта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянске возросло до 42 человек. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Шесть человек погибли, 42 пострадали. 29 человек госпитализированы, среди них несовершеннолетний, его состояние стабильное», — проинформировал глава региона.

Богомаз добавил, что из Москвы в Брянск прибыли восемь реанимационных бригад. Девять пострадавших, чье состояние оценивается как тяжелое или крайне тяжелое, транспортируют в специализированные федеральные медицинские центры.

Губернатор уточнил, что 20 человек находятся в медицинских учреждениях города. Их состояние стабильно. Еще 13 пострадавшим оказана первая помощь и назначено амбулаторное лечение.

На месте обстрела проводится осмотр сотрудниками Следственного комитета (СК) России. Ведется оценка ущерба, а также необходимости закрытия контура жилых домов и зданий, получивших повреждения.

11 марта в регионе объявлено днем траура.

Во вторник, 10 марта, украинские боевики нанесли массированный удар по Брянску дальнобойными ракетами Storm Shadow. Атака была целенаправленной, что подтвердил главком ВСУ Александр Сырский. Теракт произошел после сообщения о том, что назначенные на 11 марта трехсторонние переговоры России, Украины и США откладываются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ООН не может не видеть преднамеренность атак ВСУ по мирному населению в Брянске. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Кроме того, постоянное представительство России обязательно доведет и эту информацию до организации. При этом представитель ведомства задалась вопросом: отмолчатся ли в очередной раз генсек Антониу Гуттериш и его представители.

