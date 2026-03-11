Песков: ответ на атаку в Брянске определят российские военные

Фото: 5-tv.ru

В области объявлен день траура по погибшим.

Решение об ответе на удары киевского режима по Брянску примут военные. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это будут наши военные решать», — заявил он.

Вечером 10 марта ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки погибли шесть человек, 42 пострадали. В Минздраве РФ отметили, что девять пострадавших спецбортом доставят в Москву. Их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

Глава региона назвал случившееся терактом. Он также объявил 11 марта днем траура по погибшим.

Атаку ВСУ прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что киевские боевики целенаправленно атакуют гражданские объекты в российских регионах, из-за чего гибнут мирные жители.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что атаку ВСУ на Брянск осудили в ООН.

