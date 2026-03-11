Экстремальное преображение: как похудел Леня из «Ворониных»

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Причиной смены имиджа стала неизлечимая болезнь.

Актер Станислав Дужников избавился от 60 килограммов лишнего веса. Как пишет KP.RU, экстремальное похудение стало следствием хирургического вмешательства — резекции желудка.

Летом 2025 года артист, известный зрителям по роли Лени в сериале «Воронины», перенес операцию по уменьшению желудка. На такой радикальный шаг мужчина пошел не ради красоты, а по медицинским показаниям.

У него диагностировали ожирение третьей степени и сахарный диабет, который является неизлечимым заболеванием. Избыточная масса тела критически усугубляла состояние здоровья 52-летнего артиста.

До проведения бариатрической операции, которая продолжалась около трех часов, вес Дужникова приближался к отметке в 200 килограммов. Пиковые показатели массы тела пришлись на десятилетний период съемок в «Ворониных». Как признался сам Станислав, в то время он намеренно старался поправиться для соответствия экранному образу.

Артист питался шесть раз в сутки, налегая на калорийные десерты и мучные изделия. Со временем он захотел вернуться в прежнюю форму, чтобы иметь возможность получать новые роли и быть интересным режиссерам в более легком весе.

Однако самостоятельно справиться с проблемой Дужникову не удалось. По словам актера, он столкнулся с серьезным сбоем в организме после затяжной болезни и долгого процесса восстановления. Несмотря на то, что артист старался не переедать и оставаться активным, его тело отреагировало на стресс набором веса.

