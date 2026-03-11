Скандал в тюрьме: гламурная убийца устроила роскошный день рождения за решеткой

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Находясь в камере, женщина договаривается о рекламных контрактах.

В Аргентине разгорелся скандал вокруг заключенной, которая в тюрьме устроила себе праздник с размахом. Об этом сообщает NDTV.

Как прошло торжество

В конце февраля осужденная за убийство женщина организовала для себя и сокамерниц настоящую вечеринку. Кадры празднования она выложила в социальные сети.

Помещение было украшено розовыми воздушными шарами, а на столе стоят разнообразные угощения. При этом, изменница сменила несколько нарядов за вечер.

Пользователи соцсетей возмутились вызывающим поведением преступницы, указав на несоответствие происходящего суровым условиям тюремного заключения.

Не первое нарушение режима

Женщина попала за решетку в 2014 году за убийство мужчины и попытку угона его автомобиля.

Изначально ее считали соучастницей, но позже выяснилось, что она принимала непосредственное участие в преступлении. Суд приговорил ее к 13 годам и четырем месяцам тюрьмы.

Также ранее, в августе 2025 года, женщина дала интервью журналистам с помощью мобильного телефона, использование которого заключенным строго запрещено.

Кроме того, гламурная убийца активно ведет страницы в соцсетях. При этом, администрация тюрьмы уверяет, что неоднократно изымала у нее гаджеты.

Реакция администрации и планы на будущее

После публикации видео с дня рождения общественное негодование достигло предела. В администрации исправительного учреждения провели очередной рейд и снова отобрали у женщины смартфон.

Женщина должна выйти на свободу в августе 2026 года. В одном из своих интервью она заявила, что уже получает предложения о работе. По словам преступницы, речь идет о рекламных контрактах и вакансиях в казино.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.