Самолет привлекут к поискам пропавших в подмосковном Звенигороде детей

Одного из мальчиков на глазах у рыбака затянуло под лед, двое других, по словам очевидцев, также могли утонуть.

Самолет привлекут к поискам троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде. Эту информацию 5-tv.ru подтвердили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

К поиску подростков в Звенигороде будет привлечен легкомоторный самолет SkyLiader 500 — для осмотра акватории реки. Водные и пешие группы продолжают работу в прежнем режиме.

Дети ушли из дома в микрорайоне Восточный днем 7 марта. Последний раз их фиксировали камеры видеонаблюдения в районе Игнатьевской улицы, рядом с Москвой-рекой.

По словам волонтера Людмилы, одного из мальчиков на реке затянуло под лед на глазах рыбака.

«Рыбака видела лично. По его словам, он видел всех троих с 16:00 до 17:00, когда они шли на речку. Через время одного мальчика несло в реке, он кричал, потом его водой затащило под лед. Рыбак еще с одним рыбаком пытались дотянуться удочками, палками, но так и не смогли», — рассказала Людмила.

На льду возле воды был найден мокрый шарф, который мать одного из мальчиков опознала. Другой свидетель — девушка, находившаяся рядом с рекой, сообщила о детских криках.

«Еще одна девушка писала, что видела их троих на берегу реки, а потом слышала крики, но не вернулась», — уточнила волонтер.

После того как дети вечером не вернулись домой, родители обратились в полицию. Телефоны подростков оставались недоступны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поиски пропавших детей в Звенигороде осложняются паводком.

