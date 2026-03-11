ФСБ пресекла подрыв российской военной авиатехники украинским агентом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Диверсанта, работавшего на СБУ, поймали с поличным в Ивановской области.

Федеральная служба безопасности задержала жителя Владимирской области, который по заданию украинских спецслужб готовил подрыв российской военной авиатехники. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Силовики выяснили, что мужчина связался со Службой безопасности Украины в мессенджере WhatsApp* и получил инструкцию подорвать авиационную технику Вооруженных сил Российской Федерации в интересах киевского режима.

СБУ организовала доставку в Московскую и Калужскую области беспилотных летательных аппаратов, взрывчатки и сопутствующего оборудования. После этого преступник забрал материалы из тайников и перевез к себе домой. Там он какое-то время тренировался собирать бомбы и отрабатывал навыки пилотирования БПЛА.

Кроме того, по заданию куратора он неоднократно выезжал на разведку к аэродромам в Москве, во Владимирской и Ивановской областях.

Мужчина был задержан с поличным на территории Ивановской области — его поймали во время подготовки к диверсии. У преступника изъяты FPV-дроны, комплектующие, взрывчатые вещества, а также техника и средства связи.

На несостоявшегося террориста возбуждены уголовные дела о государственной измене, участии в диверсионной группе, незаконном хранении взрывчатки и подготовке к совершению диверсии.

Ранее в Бахчисарайском районе Крыма сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который занимался шпионажем в интересах Киева.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.