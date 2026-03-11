«Беготня по штабам»: Плющенко прокомментировал уход Сарновских к Тутберидзе

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Двукратный олимпийский чемпион вкладывался в спортсменов на протяжении семи лет.

Переходы из одного штаба в другой в поисках лучших условий не вызывают ничего, кроме улыбки. Именно так заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко отреагировал на уход чемпиона страны по прыжкам Никиты Сарновского и его сестры Софии в группу заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе.

В своем Telegram-канале Плющенко признался, что рад тому такому исходу сейчас, а не перед Олимпиадой-2030. Тогда потеря спортсменов стала бы по-настоящему обидной.

Семь лет работы и гордость за результаты

«Благодаря этим ребятам я получил уверенность, что мы все делаем правильно, что наш подход и наша работа дают результаты. За это не жалко „своих кровных“, вложенных в ребят», — говорится в сообщении.

Плющенко напомнил, что за семь лет совместной работы его команда вложила в брата и сестру Сарновских немало сил. Результаты, по его словам, говорят сами за себя. В 2025 году Никита выиграл множество престижных турниров, а в 2026-м стал чемпионом России по прыжкам и чемпионом Москвы.

Плющенко подчеркнул, что такие достижения подтверждают правильность их подхода. Вложения — как эмоциональные, так и материальные — были не напрасны.

В чем причина?

Особое внимание двукратный олимпийский чемпион уделил мотивам, которые подтолкнули спортсменов к смене тренерского штаба. Он предположил, что приглашение от команды, куда семь лет назад их не взяли, стало для Сарновских слишком лестным, и они не смогли отказаться.

Плющенко также сравнил нынешнюю ситуацию с собственным опытом, напомнив, что сам он на протяжении 20 лет тренировался у одного наставника — Алексея Мишина. Именно это, по словам фигуриста, позволило ему построить долгую и успешную карьеру.

«Честно говоря, эта беготня по штабам в поисках чего-то лучшего вызывает у меня только улыбку, но я очень рад, что это случилось сейчас, а не в 2029 году», — подытожил он.

Теперь академия «Ангелы Плющенко», по словам ее основателя, сосредоточится на тех, кто действительно ценит вклад, верит в знания и опыт команды и готов идти к победам вместе.

