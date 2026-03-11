Моджтаба Хаменеи был ранен в ходе атаки США и Израиля на Иран
Моджтаба Хаменеи был ранен в первый день атаки США и Израиля на Иран
Фото: Reuters/Hamed Jafarnejad
В первый день атак он получил повреждение ноги, но смог добраться до укрытия.
Моджтаба Хаменеи, назначенный верховным лидером Ирана после убийства отца Али Хаменеи, был ранен в первый день атаки Израиля 28 февраля. Об этом сообщает газета The New York Times.
Инсайдеры рассказали изданию, что Хаменеи был ранен в ногу, но добрался до укрытия. Насколько тяжелые травмы он тогда получил, не уточнятся.
Ранее 8 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран его преемником по решению верховного совета экспертов исламской республики. Прежний верховный лидер был убит в первый день военной операции США и Израиля.
Эскалация на Ближнем Востоке
Обстановка в регионе резко обострилась после того, как США и Израиль 28 февраля объявили о начале военной операции против Ирана. По информации американской стороны, в течение первых 12 часов вооруженные силы США нанесли порядка 900 ударов по различным целям на территории республики.
Среди погибших с иранской стороны — верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и другие представители высшего руководства.
В ответ КСИР начал операцию «Правдивое обещание». В рамках этой кампании удары нанесли по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах, а также по территории Израиля.
