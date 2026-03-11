Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Таиланда
Фото: www.globallookpress.com/Leonid Faerberg
Вылет и прием рейсов приостановлен.
В аэропорту Пхукета в Таиланде совершил жесткую посадку самолет, вылет и прилет воздушных судов приостановлен. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Речь идет о самолете Boeing 737 Max 8 авиакомпании Air India Express — он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. Подробности инцидента приводит портал Khaosod.
В официальном заявлении аэропорта сказано, что ситуация уже решена. О пострадавших информации нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что подавший аварийный сигнал самолет Azur Air совершил успешную посадку в Мьянме. На борту российского судна, следовавшего из Тюмени в Нячанг, находились 346 человек.
До того, в феврале, сообщалось, что вылетевший с острова Фукуок в Казань самолет той же компании вернулся в аэропорт вылета. Авиаперевозчик объяснил инцидент техническими причинами и приоритетностью безопасности. Пресс-служба компании заявляла о посадке в штатном режиме и отсутствии сигналов бедствия с судна.
Позже в авиакомпании началась внеплановая проверка в связи с несколькими случаями задержек рейсов.
