Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Таиланда

Вылет и прием рейсов приостановлен.

В аэропорту Пхукета в Таиланде совершил жесткую посадку самолет, вылет и прилет воздушных судов приостановлен. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Речь идет о самолете Boeing 737 Max 8 авиакомпании Air India Express — он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. Подробности инцидента приводит портал Khaosod.

В официальном заявлении аэропорта сказано, что ситуация уже решена. О пострадавших информации нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подавший аварийный сигнал самолет Azur Air совершил успешную посадку в Мьянме. На борту российского судна, следовавшего из Тюмени в Нячанг, находились 346 человек.

До того, в феврале, сообщалось, что вылетевший с острова Фукуок в Казань самолет той же компании вернулся в аэропорт вылета. Авиаперевозчик объяснил инцидент техническими причинами и приоритетностью безопасности. Пресс-служба компании заявляла о посадке в штатном режиме и отсутствии сигналов бедствия с судна.

Позже в авиакомпании началась внеплановая проверка в связи с несколькими случаями задержек рейсов.

