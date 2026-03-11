Мучается от сильнейшей боли: как Лерчек борется со страшным диагнозом

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Блогеру может понадобиться помощь в зарубежной клинике.

Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, страдает от сильнейших болей и вынуждена постоянно принимать обезболивающие препараты. О подробностях борьбы с онкологией рассказала ее подруга Алина Акилова в своих социальных сетях.

«На сегодняшний день от ее близких источников, есть информация что ее мучают боли и она на сильнейших обезболивающих … Лера Лера, я так тебя люблю. Мы так сильно все тебя любим, скучаем и переживаем», — написала Акилова.

Страшный диагноз и потерянное время

Акилова подтвердила в комментариях к посту, что у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами.

Главная трагедия, по мнению подруги, в том, что драгоценное время для лечения было упущено. Из-за домашнего ареста и судебных ограничений Лерчек не могла своевременно проходить необходимые обследования.

Адвокаты блогера пытались добиться разрешения посетить врача, но суд отказал.

«Судя по ее посту, ее не выпускали из дома для сдачи анализов. Она потеряла свое драгоценное время! И думаю, что ситуация от ее диагноза не изменится», — с горечью констатирует Акулова.

Нужна помощь зарубежных специалистов

Подруга Лерчек также обсудила с подписчиками варианты лечения. По ее мнению, многодетной матери требуется помощь в зарубежной клинике.

«В Китае есть доктор! Ей нужно туда», — написала Акилова в комментариях.

Тяжелые роды и неожиданный диагноз

Валерия Чекалина 24 февраля родила четвертого ребенка — сына от своего нового возлюбленного, аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини.

Роды прошли тяжело: пара приехала на плановое УЗИ, но спустя 15 минут женщину отвезли в операционную. Врачи приняли решение о срочном кесаревом сечении, так как не было околоплодных вод — ребенок рисковал задохнуться еще в утробе.

Уже в роддоме врачей насторожило состояние плаценты. Ее дважды отправляли на гистологическое исследование, и оба раза анализы подтвердили наличие злокачественной опухоли.

В понедельник, 2 марта, Лерчек с сыном выписали домой, но уже на следующий день ее снова доставили в больницу и поместили в онкологическую реанимацию.

Что успели сделать врачи

Партнер блогера Луис Сквиччиарини рассказал в соцсетях, что врачи провели огромную работу. Была проведена операция на позвоночнике — так как несколько позвонков начали разрушаться.

Кроме того, в легких Чекалиной обнаружили метастазы.

Есть ли шанс на ремиссию?

Врач-онколог высшей категории, профессор Игорь Долгополов в беседе с 360.ru отметил, что шансы зависят от типа заболевания.

Хотя четвертая стадия — это тяжелый диагноз, в медицинской практике бывают случаи длительной ремиссии. Например, рак молочной железы с отдаленными метастазами на фоне антигормональной терапии позволяет людям жить годами.

Что будет с домашним арестом?

Валерия Чекалина и ее бывший супруг Артем Чекалин находятся под домашним арестом с ноября 2024 года по делу о незаконном выводе денег за рубеж.

Следствие считает, что в 2021–2022 годах пара перевела на счета иностранной компании в ОАЭ более 251 миллиона рублей, используя подложные документы. Операции проводились как покупка информационных продуктов при продаже фитнес-марафонов. Мера пресечения продлена до 10 мая 2026 года.

Юристы отмечают, что тяжелое состояние здоровья может стать основанием для приостановления уголовного дела, поскольку законодательство основано на принципах гуманизма.

Кроме того, исполнение приговора может быть отсрочено до выздоровления или до совершеннолетия детей.

