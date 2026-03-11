Война затягивается: хватит ли у США и Израиля ресурсов для сухопутной операции в Иране

Фото, видео: Reuters/Amir Cohen; 5-tv.ru

Тегеран тем временем выдвинул ряд условий для начала диалога с Вашингтоном.

Непростую ситуацию на Ближнем Востоке по телефону обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан. Обе стороны указали на необходимость отказа от силовых методов решения конфликта, ведущего к жертвам среди мирного населения. И потребовали прекратить удары по гражданской инфраструктуре в Иране и других странах Персидского залива.

Последнюю атаку по Израилю Тегеран уже назвал сильнейшей с начала конфликта. И, похоже, запланированный короткий рейд на Ближний Восток разбился о суровую реальность. Иран сдаваться просто так не намерен. В ответ, судя по утечкам в СМИ, и Вашингтон, и Тель-Авив рассматривают радикальные сценарии. Но главный вопрос: а есть ли у этой коалиции ресурсы для начала, по сути, полномасштабного вторжения. О ситуации в регионе — корреспондент «Известий» Алексей Полторанин. Он передает из Дубая.

Иранские ракеты снова пробили «Железный купол». В Эмиратах около двух часов ночи пришло сообщение об отмене ракетной опасности. В уведомлении говорится, что ситуация безопасна, можно возобновить свою обычную деятельность. Но необходимо соблюдать меры предосторожности и следовать официальным указаниям.

А это уже кадры боевой работы американских военных. Бомбардировщики топят несколько иранских судов в Ормузском проливе. Под воду ушли и 16 минных заградителей.

А еще Пентагон впервые опубликовал карту операции по итогам десяти дней боевых действий. Согласно графике, под удар попала половина территории страны. При этом Трамп не исключает перехода к наземной операции, но такой сценарий в Конгрессе вызывает большие вопросы.

«И, пожалуй, больше всего меня беспокоит угроза жизням американцев — потенциальная отправка наших сыновей и дочерей наземным контингентом в Иран. Похоже, мы движемся к тому, чтобы задействовать американские войска на территории Ирана», — заявил сенатор от штата Коннектикут Ричард Блументал.

Сам американский президент заявлял, что военная кампания практически завершена, но на деле продолжается. И как долго затянется конфликт на Ближнем Востоке — не знают даже самые приближенные к Трампу люди.

Расходы на военную операцию огромные. По миллиарду долларов в день тратят только США.

«На данный момент мой ответ на дополнительное финансирование — твердое „нет“. Это не та война, в которую американский народ хочет, чтобы мы вступали. Нет, больше денег не будет», — заявила сенатор от штата Массачусет Элизабет Уоррен.

Тегеран тем временем, как сообщает ливанская пресса, готов выдвинуть ряд условий для начала нового диалога с США. В их числе — выплата репараций за агрессию и гарантии ненападения со стороны Вашингтона. Также Иран будет требовать согласия Запада на реализацию полного ядерного топливного цикла на атомных объектах внутри страны. Вот только кому это нужно?

«Соединенные Штаты Америки обладают более чем достаточными возможностями. И у нас есть запасы оружия в таких местах, о которых многие люди в мире даже не знают», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Израиль, по сообщению Bloomberg, готов нарастить военный бюджет на 13 миллиардов долларов.

«Мы ведем войну с жестоким врагом, который хочет нас уничтожить. В одной из операций мы существенно сократили его ядерный и ракетный потенциал», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Насколько еще затянется эта война — сказать трудно. Последний прогноз — еще две недели. Но, судя по развитию событий, вряд ли все разрешится так скоро.

