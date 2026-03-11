Конфликт США и Израиля с Ираном: главные события 11 марта

Фото, видео: Reuters/Raghed Waked; 5-tv.ru

Боевые действия не сбавляют обороты.

Масштабная военная операция США и Израиля против Ирана на Ближнем Востоке продолжается двенадцатый день.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным призвал осудить действия США и Израиля на международном уровне. Во время беседы иранский президент также выразил благодарность России за ее поддержку в рамках вооруженного конфликта.

Кроме того, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) осудила военное вмешательство США и Израиля в дела Ирана. В Пхеньяне назвали недопустимыми попытки свержения режимов и нарушения территориальной целостности государств.

Также Иран призвал страны Ближнего Востока передавать данные об объектах США и Израиля. Это нужно для того, чтобы осуществлять большее количество более точных ударов во избежание попадания по мирным целям.

Ормузский пролив

Корреспондент телеканала CBS News по вопросам Белого дома Дженнифер Джейкобс в соцсети Х сообщила, что американским разведчикам якобы начала поступать информация о возможном минировании Ормузского пролива. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ничего не знает о минировании пролива иранскими военными.

Позже стало известно, что в Ормузском проливе подбили три грузовых судна, в том числе зарегистрированное в Таиланде. Экипаж эвакуировался — двадцать моряков удалось спасти, однако еще трое пропали.

Вторым подбитым оказался сухогруз под флагом Маршалловых островов Star Gwyneth. Его подбили в 50 милях к северо-западу от Дубая.

Третье судно — контейнеровоз под японским флагом. Он был поврежден недалеко от ОАЭ.

Порт Оман и аэропорт Дубая

Также беспилотники атаковали топливные резервуары, расположенные в оманском порту Салала. После атаки на территории морской гавани начался пожар. Судам, которые в этот момент находились в порту, было рекомендовано подготовиться к выходу в море. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Кроме того, четыре человека пострадали от падения двух беспилотных летательных аппаратов в районе аэропорта Дубая.

Серия ударов

Позднее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Иран нанес удар по базе Военно-морских сил США в Иракском Курдистане. В ходе атаки были задействованы ракеты «Хейбар-Шекан», «Гадр» с несколькими боеголовками весом в одну тонну. Также они использовали тяжелые ракеты с разделяемой боеголовкой «Хорремшахр» и «Хейбар».

Меж тем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию авиаударов одновременно по Ливану и Ирану. Атаке подверглась инфраструктура террористической организации «Хезболла» в Бейруте.

Последствия атак на НПЗ

Помимо этого, жители Тегерана жалуются на мигрень, кашель и раздражение кожи и глаз после «черного дождя», который прошел в регионе из-за взрывов на нефтехранилищах в Иране.

Горящая нефть выделяет большое количество углекислого газа в атмосферу, что вызывает удушье у всех, кто находится рядом.

Меж тем, химик, микробиолог, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин в беседе с 5-tv.ru отметил, что взрывы на нефтеперерабатывающих заводах приведут к долговременной катастрофе.

«Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе — это долговременная катастрофа. То есть там не то что на недели и месяцы, там на годы и десятилетия может быть заражена и почва, и подземные грунтовые воды, и воздух. Поэтому это очень серьезная проблема», — пояснил специалист.

